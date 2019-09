Hamburg

Blockadeaktionen in Hamburg nach Ende der Klimademo

20.09.2019, 16:47 Uhr | dpa

Etwa hundert zumeist schwarz gekleidete Demonstranten haben am Freitag im Anschluss an die große Klimademonstration den Stephansplatz in der Hamburger Innenstadt blockiert. Die Polizei forderte die Demonstranten auf, den Platz freizugeben und rückte dann vor. Ein Großteil der Blockierer verließ daraufhin den Platz, wie ein dpa-Reporter vor Ort berichtete. Eine weitere Blockadeaktion gab es laut Polizei an der Lombardsbrücke, die Außen- und Binnenalster trennt.

Die vom Verfassungsschutz beobachtete Interventionistische Linke hatte vorab "Verkehrsblockaden und radikale Aktionen" am Rande des Klimastreiks angekündigt.

An der friedlich verlaufenen Klimakundgebung der Bewegung Fridays for Future in Hamburg hatten nach Polizeiangaben 70 000 Menschen teilgenommen, die Veranstalter sprachen sogar von 100 000.