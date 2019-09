Hamburg

Warnstreik der Gebäudereiniger trifft Europa-Uni Flensburg

24.09.2019, 13:40 Uhr | dpa

Zu einem Warnstreik der Gebäudereiniger an der Europa-Universität Flensburg hat die Gewerkschaft IG Bau am Mittwoch aufgerufen. Die Arbeitsniederlegung von voraussichtlich rund 100 Reinigungskräften sei Teil einer 48-stündigen Streikwelle in der Gebäudereinigungsbranche, teilte die IG Bau am Dienstag in Hamburg mit. Dann werde in den betroffenen Gebäuden kein Papierkorb mehr geleert, keine Toilette sauber gemacht und kein Fenster geputzt.

Betroffen seien bundesweit ausgewählte Einrichtungen. Die Gewerkschaft reagiert damit auf die Kündigung des Rahmentarifvertrags Ende Juli durch die Arbeitgeber der Reinigungsbranche .

Hintergrund ist laut Gewerkschaft ein Bundesarbeitsgerichtsurteil, dem zufolge auch Teilzeitkräften ein Überstundenzuschlag zusteht. Viele Arbeitgeber wollten dies durch das Aufdrängen geänderter Arbeitsverträge umgehen, hieß es. Mit dem Warnstreik in Flensburg will die IG Bau Druck auf den Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks ausüben. Am 30. September setzten die Tarifparteien ihre Verhandlungen fort - es ist die sechste Runde.