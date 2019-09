Hamburg

HSV startet Vorbereitung auf Regensburg-Spiel: Hecking dabei

25.09.2019, 12:31 Uhr | dpa

Mit Coach Dieter Hecking hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Mittwoch seine Vorbereitung auf das Punktspiel bei Jahn Regensburg aufgenommen. Der 55-Jährige hatte sein Team am Sonntag beim 4:0-Heimsieg gegen Erzgebirge Aue noch betreut, war anschließend allerdings wegen des Todes seines Vaters Wilfried direkt zu seiner Familie abgereist. Das Spielersatztraining am Montag hatte Heckings Assistent Dirk Bremser geleitet, der auch die Medienarbeit erledigte. Am Dienstag hatten die HSV-Profis trainingsfrei.

Beim Gastspiel in Regensburg wollen die zweitplatzierten Hanseaten am Samstag (13.00 Uhr) ihre gute Ausgangsposition in der 2. Liga festigen. Allerdings haben die Norddeutschen an den Jahn keine guten Erinnerungen. In der vergangenen Saison verlor der HSV beide Partien: Im Volksparkstadion glatt mit 0:5, in Regensburg knapp mit 1:2.