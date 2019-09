Hamburg

Waveriding-Star Köster will den Sieg vor Sylt

25.09.2019, 15:20 Uhr | dpa

Der viermalige Windsurf-Weltmeister Philip Köster setzt am Freitag vor Sylt den Kampf um seinen fünften WM-Titel in der Königsdisziplin Waveriding fort. Der am Dienstag in Westerland eingetroffene Surf-Star ist aktuell Dritter der Saisonwertung und muss in seinem Lieblingsrevier punkten, wenn er seine Titelchancen für das Finale Ende Oktober vor Maui auf Hawaii wahren will.

Doch der 25 Jahre alte Deutsch-Kanare, der als Sohn deutscher Auswanderer im Revier von Vargas auf Gran Canaria groß wurde, ist zuversichtlich. "Der Wind kommt wie auf Gran Canaria von links. Das liegt mir." Acht Jahre nach seinem ersten WM-Sieg im Alter von nur 17 Jahren ist das einstige "Wunderkind" titelhungrig wie eh und je: "Ich liebe meinen Sport unverändert und will diesen fünften Titel."

Statt immer neuer Sprünge sei aktuell vor allem Höhe gefragt, erklärt Köster: "Von den Manövern her gibt es wenig Neues, aber alles wird immer höher gemacht. Ein Doppel-Loop beispielsweise bringt in zehn Metern Höhe deutlich mehr Punkte." Dem sprunggewaltigen Athleten kommt der Trend entgegen. Dass er vor den beiden Abschluss-Regatten der Welttour nicht Spitzenreiter ist, sondern Dritter hinter dem Brasilianer Ricardo Campello und dem Australier Jaeger Stone ist, motiviert Köster: "Ich bin nicht der Gejagte, sondern der Jäger. Es wäre gut, wenn ich mir mit einen erfolgreichen Einsatz vor Sylt eine bessere Ausgangsposition fürs Finale erarbeiten kann."