Hamburg

Wertvolle Bibel versteigert: Schätzpreis eine Million Euro

26.09.2019, 15:02 Uhr | dpa

Sie stammt direkt aus Gutenbergs Druckpresse: Im Rahmen der Auktion Wertvolle Bücher kommt am 25. November bei Ketterer Kunst in Hamburg eine wertvolle Bibel zum Aufruf. Der Schätzpreis liegt bei einer Million Euro, teilte das Auktionshaus am Donnerstag mit. "Die Biblia latina von Johannes Fust und Peter Schöffer, den direkten Nachfolgern von Johannes Gutenberg, ist ein absolutes Meisterwerk, das noch zu Lebzeiten des Erfinders des Buchdrucks gedruckt wurde", hieß es.

Johannes Gutenberg (1400-1468) revolutionierte die Methode der Buchproduktion mit beweglichen Metalllettern. Nur sieben Jahre nach der weltberühmten Gutenbergbibel schuf sein Meisterschüler Peter Schöffer mit seinen eigenen, zeitgemäßeren Lettern die wertvolle Fust-Schöffer Bibel. Das äußerst seltene, vollständige, ganz auf Pergament gedruckte Exemplar sei in seiner Kunstfertigkeit auf direkter Augenhöhe mit der Gutenbergbibel zu sehen und werde sicherlich vor allem in Sammlerkreisen sehr gefragt sein, hieß es.