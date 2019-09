Hamburg

Viermastbark "Peking" macht in 2020 an Überseebrücke fest

27.09.2019, 17:54 Uhr | dpa

Die historische Viermastbark "Peking" soll im Sommer 2020 für einige Tage an der Überseebrücke festmachen. Dort könne das Schiff von den Hamburgern in Empfang genommen werden, bevor es für den letzten Innenausbau in den Hansahafen gebracht werde, teilte die Behörde für Kultur und Medien am Freitag mit.

Seinen dauerhaften Liegeplatz soll das Schiff dann vor dem Neubau des Deutschen Hafenmuseum im Stadtteil Grasbrook finden. Die stark restaurierungsbedürftige "Peking" war aus New York an die Elbe geholt worden.

Im neuen Deutschen Hafenmuseum, dessen Fertigstellung für 2025 geplant sei, sollen neben der Historie des Hafens auch auf die Themen eines modernen Hafens und die Probleme der Globalisierung aufmerksam gemacht werden. Außerdem soll das bereits existierende Hamburger Hafenmuseum "Schuppen 50A" als Außenstelle weiterentwickelt werden.