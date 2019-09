Hamburg

Gertrud Kolmar Preis für Schriftstellerin Ulrike Draesner

Die Schriftstellerin Ulrike Draesner ist am Freitag für ihr Gedicht "Doggerland" mit dem Gertrud Kolmar Preis 2019 ausgezeichnet worden. Der mit 10 000 Euro dotierte Lyrikpreis, der sich ausschließlich an Frauen richtet, wurde 2018 initiiert und in diesem Jahr erstmals vergeben, teilte die Internetplattform Fixpoetry als Initiator am Freitag mit.

"Doggerland veräußerlicht innige Selbstgewissheit, gelassene Konzentrationsfähigkeit und eine sprachliche Radikalität, die nicht aus grundlegender Skepsis, sondern aus erworbenem Vertrauen und eigensinniger Zuversicht hervorzugehen scheint", heißt es in der Begründung der Jury. Pega Mund erhielt für ihre Einreichung "Fünf Pigmente" den mit 4000 Euro dotierten zweiten Preis. Ronya Othmann ist mit ihrem Gedicht "Ich habe gesehen" mit dem mit 2500 Euro dotierten Förderpreis prämiert worden.