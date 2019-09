Hamburg

Schulleitungen werden verstärkt

29.09.2019, 11:27 Uhr | dpa

Die Schulleitungen an besonders großen und besonders kleinen Hamburger Schulen werden verstärkt. So sollen Stadtteilschulen und Gymnasien mit mehr als 1200 Schülern künftig fünf statt vier Abteilungsleitungen haben, wie die Schulbehörde am Sonntag mitteilte. An kleinen Schulen mit 390 bis 640 Schülern steige die Zahl von bisher zwei auf drei Abteilungsleitungen. Davon profitieren den Angaben zufolge zehn große und 18 kleinere Schulen. Drei Gymnasien in sozialschwachen Stadtteilen würden darüber hinaus ungeachtet der Schülerzahl mit je einer zusätzlichen Lehrerstelle verstärkt.

Studien hätten gezeigt, "dass die gesamte Schul- und Unterrichtsqualität stark von der Schulleitung und ihrem Leitungsteam abhängig ist", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Gerade große Schulen seien mit über 100 Beschäftigten inzwischen fast schon mit mittelständischen Unternehmen zu vergleichen.