Sturmtief "Mortimer"

Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin gesperrt

30.09.2019, 08:45 Uhr | t-online.de, dpa

Zwei Frauen stehen im Regen: Am Montagmorgen bringt das Sturmtief "Mortimer" Regen und Sturmböen über Norddeutschland. (Quelle: R. Peters/Symbolbild/imago images)

Die neue Woche beginnt in Norddeutschland mit heftigen Sturmböen und Regen. Der Wetterdienst warnt sogar vor Orkanböen. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr deshalb weitgehend eingestellt.

Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Norddeutschland am Montagmorgen herausgegeben: Es wird sehr stürmisch und regnerisch. In Hamburg und Kiel soll der Wind bis 10 Uhr am stärksten sein.

"Es muss verbreitet mit schweren Sturmböen um 95 km/h aus Nordwest gerechnet werden. Kurzzeitig treten auch orkanartige Böen um 110 km/h auf", teilt der Wetterdienst für die Region Hamburg und Kiel zwischen 6 und 12 Uhr mit.

Stürmischer Wochenauftakt! Deutschlandweit #Sturmböen (60 bis 85 km/h), aktuell im Norden, später auch im Osten schwere Sturmböen (bis 100 km/h) und vereinzelt Unwetter durch orkanartige Böen (um 110 km/h). Verfolgen sie die Warnlage (https://t.co/c0actryFJD, Warnwetter-App)! /V pic.twitter.com/jDrR8DU5cB — DWD (@DWD_presse) September 30, 2019

Die Deutsche Bahn hat ihren Fernverkehr in Norddeutschland wegen des Sturmtiefs am Montagmorgen weitgehend eingestellt. Betroffen von der Sperrung ab etwa 08.00 Uhr waren die Strecken Hamburg – Berlin, Hamburg – Hannover, Bremen – Hannover, Hannover – Göttingen, Hannover – Wolfsburg und die Strecke Wolfsburg – Braunschweig – Hildesheim – Göttingen, wie die Deutsche Bahn via Twitter mitteilte. "Züge des Fernverkehrs werden zurückgehalten", hieß es. Im Regionalverkehr gab es zunächst keine größeren Behinderungen.

Da der Höhepunkt des Sturmes voraussichtlich vielerorts in den Berufsverkehr falle, seien Behinderungen auf Straßen möglich, sagte ein DWD-Meteorologe dem "NDR". Ein Problem sei, dass die Bäume noch so viele Blätter tragen und dem Sturm entsprechend Angriffsfläche böten. Mit dem stürmischen Wetter kommen teils kräftige und gewittrig durchsetzte Regenschauern daher. Das Sturmtief soll im Tagesverlauf Richtung Osten ziehen.







Bereits in der Nacht zog das Sturmtief "Mortimer" über Süd- und Westdeutschland. Bäume wurden entwurzelt, die Feuerwehr musste immer wieder ausrücken. Eine spektakuläre Rettungsaktion erlebten Hunderte Schafe auf einer Weide in Dortmund.



Der Deutsche Wetterdienst hatte das Tief "Mortimer" als ein kleines Tief, "das recht flink unterwegs ist und nicht unterschätzt werden sollte", angekündigt.