Hamburg

Kreuzung Max-Brauer-Allee und Holstenstraße ab Donnerstag zu

30.09.2019, 15:57 Uhr | dpa

Die vielbefahrene Kreuzung zwischen Max-Brauer-Allee und Holstenstraße in Hamburg-Altona soll zwischen dem 3. und dem 7. Oktober gesperrt werden. Grund sind Bauarbeiten: Stromnetz Hamburg will neue Rohre in der Fahrbahn verlegen, wie die Verkehrsbehörde am Montag mitteilte. Dafür wird die Kreuzung von Donnerstag um fünf Uhr bis zum Montag um fünf Uhr gesperrt. Es wird empfohlen, über die Stresemannstraße, Budapesterstraße, Reeperbahn und Königstraße auszuweichen. Die HVV-Buslinien 20, 25 und 183 in Richtung Bahnhof Altona fahren demnach nur bis zur Haltestelle S Holstenstraße. Die HVV-Buslinien 15, 283 und der Nachtbus 600 werden den Angaben zufolge umgeleitet.

Die Arbeiten dienen als Vorbereitung für größere Bauarbeiten. Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) will nach Angaben der Verkehrsbehörde ab August 2020 die Busspur auf der Max-Brauer-Allee und den Radweg auf der Holstenstraße und dem Holstenplatz ausbauen und die Ampelschaltungen anpassen.

Um während der Bauzeit die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas sicherzustellen, werden daher Vorbereitungsarbeiten durchgeführt. Dazu zählen neben den Bauarbeiten von Stromnetz Hamburg auch noch andere Maßnahmen: Seit September führt Hamburg Wasser Bauarbeiten durch, ab Frühjahr 2020 will Gasnetz Hamburg dort Leitungen verlegen, hieß es.