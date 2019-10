Nach Sturmtief "Mortimer"

Bahn fährt im Norden wieder normal

01.10.2019, 08:26 Uhr | Statista

Reisende warteten am Montag im Hamburger Hauptbahnhof: Die Bahn stellte Teile des Fernverkehrs im Norden ein. (Quelle: Bodo Marks/dpa)

Einige Bahnstrecken in Norddeutschland mussten am Montag wegen des Sturmtiefs "Mortimer" zeitweise gesperrt werden. Auch mehrere Verbindungen von und nach Hamburg waren betroffen. Am Dienstag fahren die Züge wieder regulär.

Nachdem Sturmtief "Mortimer" am Montag für zahlreiche Streckensperrungen in Norddeutschland gesorgt hat, gibt die Bahn am Dienstag Entwarnung: Die Fernverkehrszüge können wieder uneingeschränkt fahren, teilt die Bahn auf ihrer Homepage mit.

Am Montag mussten Bahnstrecken in Norddeutschland gesperrt werden, unter anderem waren auch die Strecken Hamburg – Berlin und Hamburg – Hannover betroffen. Im Tagesverlauf wurden die Strecken nach und nach wieder freigegeben, allerdings gab es noch zahlreiche Verspätungen. Wer von den Streckensperrungen betroffen war, kann seine Fahrkarten bis zum 7. Oktober flexibel nutzen oder kostenlos stornieren, teilt die Bahn weiterhin mit.





Der Hamburger Hauptbahnhof wurde morgens vorübergehend für den Zugverkehr geschlossen. Bis zum Abend galt die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes.