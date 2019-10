Hamburg

Beschäftigte von Pflegen und Wohnen bekommen mehr Geld

02.10.2019, 09:59 Uhr | dpa

Die rund 2000 Beschäftigten von Pflegen und Wohnen Hamburg, dem größten privaten Anbieter für stationäre Pflege in der Hansestadt, bekommen Anfang 2020 mehr Geld. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi haben sich nach Firmenangaben vom Mittwoch auf einen Tarifvertrag verständigt. Danach erhalten die Beschäftigten zum 1. Januar 4,9 Prozent mehr Lohn. Anfang 2021 kommen noch einmal 4,7 Prozent hinzu. Zudem steigen den Angaben zufolge die Zulagen für Beschäftigte in Demenzbereichen. Daneben werde ein einheitliches dreizehntes Monatsgehalt eingeführt. Die Laufzeit des Tarifvertrages betrage 24 Monate.

"Wir freuen uns, dass wir in konstruktiven Verhandlungen zwischen den Tarifpartnern erneut einen attraktiven und zukunftsweisenden Tarifabschluss für unsere Beschäftigten erzielen konnten", erklärte der Sprecher der Geschäftsführung, Thomas Flotow. Die Pflegen und Wohnen Hamburg GmbH bietet nach Unternehmensangaben rund 2700 Plätze, die sich auf zwölf Pflegeeinrichtungen an 13 Standorten in Hamburg verteilen.