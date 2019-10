Hamburg

Brand in Hochhaus: Feuerwehr rettet mehrere Bewohner

04.10.2019, 04:55 Uhr | dpa

In mehreren Kellerverschlägen eines Hochhauses in Hamburg-Billstedt ist ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am frühen Freitagmorgen mit. Der Rauch war in das Treppenhaus des neungeschossigen Wohnhauses gezogen und hatte den Bewohnern die Fluchtwege abgeschnitten. Zehn Menschen wurden von der Polizei aus dem Gebäude gerettet. Das Feuer sei kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht worden. Die Brandursache war noch unklar.