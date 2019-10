Hamburg

Bauarbeiter stürzt ab: Höhenretter bergen Verletzten

04.10.2019, 14:43 Uhr | dpa

Ein Bauarbeiter ist am Freitagmorgen in Hamburg-Altona bei der Arbeit in die Tiefe gestürzt und von Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet worden. Der Mann fiel mehrere Meter tief auf das Baugerüst im vierten Obergeschoss eines Neubaus, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei schnell deutlich geworden, dass der Mann nur mithilfe einer speziellen Seiltechnik gerettet werden könne. Höhenretter der Feuerwehr retteten den 37-Jährigen mithilfe einer Schleifkorbtrage. Der Verletzte wurde mit Verdacht auf ein Wirbelsäulentrauma in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Mann stürzte, war zunächst unklar. Die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.