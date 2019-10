Hamburg

Haftbefehl gegen 54-Jährigen nach tödlichem Streit

07.10.2019, 12:21 Uhr | dpa

Nach einem tödlichen Streit in Hamburg-Wilhelmsburg ist gegen einen 54-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Ihm werde Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Am Donnerstagmorgen waren drei Männer auf offener Straße verbal aneinandergeraten und hatten sich mit einem Messer und einer Eisenstange bekämpft. Dabei wurde ein 47-Jähriger durch Messerstiche tödlich verletzt. Er starb im Krankenhaus. Sein Sohn erlitt Verletzungen an den Händen.

Der 54 Jahre alte Kontrahent aus Schleswig-Holstein erlitt Kopfverletzungen und eine Fußfraktur, vermutlich durch Schläge mit der Eisenstange. Der Haftbefehl sei ihm am Freitag im Universitätsklinikum Eppendorf verkündet worden, sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach. Sie fügte hinzu: "Wir müssen weiter intensiv ermitteln." Es sei vor allem zu prüfen, ob es bei der Tat möglicherweise um Notwehr oder Nothilfe ging.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Männer sollen sich um geschäftliche Angelegenheiten gestritten haben. Der 47-Jährige und der 54-Jährige kannten sich nach Angaben der Polizei.