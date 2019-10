Hamburg

Neuer "Schmidtwochabend" im Helmut-Schmidt-Forum

08.10.2019, 11:14 Uhr | dpa

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe will die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung tiefere Einblicke in das Leben des Staatsmannes und Hamburger Ehrenbürgers geben. Der "Schmidtwochabend" soll sich von November bis März kommenden Jahres als Themenabend einmal im Monat im Helmut-Schmidt-Forum mit den Leidenschaften und besonderen Momenten im Leben des 2015 gestorbenen Altkanzlers befassen, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte. Pünktlich zum fünften Todestag am 10. November kommenden Jahres soll zudem eine Dauerausstellung im Helmut-Schmidt-Forum eröffnet werden. Die aktuelle Fotoausstellung "100 Jahre in 100 Bildern" bleibt ebenfalls bis März 2020 bestehen.