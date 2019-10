Hamburg

Vollsperrung der A7: Fußball-Fans sollen ÖPNV nutzen

08.10.2019, 11:14 Uhr | dpa

Wegen des Fußballspiels zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart drohen am 26. Oktober massive Verkehrsbehinderungen im Hamburger Nordwesten. Hintergrund ist die geplante Vollsperrung der A7 an dem Wochenende. Von Freitagabend (25. Oktober) bis Montagmorgen (28. Oktober) wird die Autobahn zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord nicht befahrbar sein. Wenige Wochen vor der vollständigen Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels Schnelsen muss der gesamte A7-Verkehr in die nun fertiggestellte Oströhre verlegt werden.

Die Deutsche Fußball Liga habe in Kenntnis der nicht verschiebbaren Vollsperrung das Spiel angesetzt, erklärte Hamburgs Verkehrskoordinator Christian Merl am Dienstag. Die Begegnung der Zweitligaclubs im Volkspark werde an dem Samstag etwa 10 000 Fahrzeuge zusätzlich auf die Hamburger Straßen bringen. "Wir erwarten sehr heftige Behinderungen im Bereich Stellingen und Schnelsen", sagte Merl. Er appellierte an die Fußballfans, ihr Auto stehen zu lassen und möglichst frühzeitig mit der Bahn anzureisen. Der öffentliche Nahverkehr werde verstärkt.