Hamburg

Tote Frau auf Terrasse in Hamburg-Eilbek gefunden

09.10.2019, 11:20 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa (Quelle: dpa)

Handwerker haben am Mittwochmorgen eine Frau tot auf der Terrasse eines vierstöckigen Mehrfamilienhauses in Hamburg-Eilbek gefunden. Die Leiche wies Verletzungen auf, jedoch gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte ein Polizeisprecher. Wie die "Bild"-Zeitung zuvor berichtete, wollten die Handwerker Wasserrohre in dem Haus verlegen, als sie die Tote fanden. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, erklärte der Sprecher.