Katze und Co. in Not

Einsatzkräfte müssen tausendfach für Tiere ausrücken

11.10.2019, 08:53 Uhr | dpa

Katze klemmt in Fenster fest: Einsatzkräfte rücken immer wieder für Tiere aus. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Pinnen

Drucken

Mailen

Redaktion

Tiere halten die Hamburger Einsatzkräfte auf Trab: Im vergangenen Jahr mussten Polizei und Feuerwehr über 4.000 Mal ausrücken, um in Not geratene Katzen – aber auch exotischere Tiere zu retten. Die Polizei und Feuerwehr in Hamburg sind im vergangenen Jahr mehr als 4.000 Mal zu Einsätzen im Zusammenhang mit Tieren ausgerückt. Die Polizei wurde 3.167 Mal aktiv, die Feuerwehr 964 Mal, wie aus einer Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage des CDU-Bürgerschaftsabgeordneten Karl-Heinz Warnholz hervorgeht. Das waren deutlich mehr Einsätze als im Vorjahr, als sich die Polizei 2.846 Mal und die Feuerwehr 825 Mal um Tiere kümmern musste. Häufig geht es bei den Einsätzen um Hunde oder Katzen. Immer wieder müssen aber auch exotische Tiere gerettet werden. In diesem Jahr stellten die Behörden bereits drei Vogelspinnen sicher.



SEK in St. Georg: Zoff um Frau löst Großeinsatz aus

Schwerer Unfall: Fahrer prallt auf St. Pauli gegen Ampel

Sie stammten aus einer schlechten Haltung, sagte der Sprecher des Hamburger Tierschutzvereins, Sven Fraaß. Insgesamt habe das Tierheim des Vereins in diesem Jahr bereits zehn Vogelspinnen aufgenommen und davon schon sieben weitervermittelt. Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur dpa