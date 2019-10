Hamburg

Ein Toter bei schwererem Verkehrsunfall in Hamburg-Altona

11.10.2019, 10:39 Uhr | dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagvormittag in Hamburg-Altona ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Den Angaben zufolge wurde das Todesopfer bei dem Unfall am Kaltenkircher Platz in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die andere Person sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nähere Angaben zum Unfallhergang konnte der Sprecher zunächst nicht machen.