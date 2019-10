Staatsschutz ermittelt

Verletzte nach Säureangriff auf Hamburger Arztpraxis

12.10.2019, 14:11 Uhr | dpa

Ein unbekannter Täter hat am Freitag in einer Arztpraxis in Hamburg-Altona eine gefährliche Flüssigkeit verschüttet und damit mehrere Menschen verletzt. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

In Hamburg sind am Freitag in einer Arztpraxis mehrere Menschen bei einem Angriff mit Buttersäure verletzt worden. Ein Mann sei gegen 13.30 Uhr mit blauer Jacke und Handschuhen bekleidet in die Praxis in der Großen Bergstraße gekommen, teilte die Polizei mit.



Dort habe er, nach ersten Erkenntnissen, aus einer Flasche Buttersäure ausgeleert. Mehrere Personen vor Ort erlitten daraufhin Atemwegsreizungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Mann konnte fliehen.









Warum der Unbekannte die Arztpraxis angriff, ist noch unklar. Bei dem betroffenen Arzt handelt es sich aber um den langjährigen Vorsitzenden des Hamburger Islamverbandes Schura, berichtet das "Hamburger Abendblatt". In sozialen Netzwerken hatte dieser sich 2018 positiv zu einem Angriff des türkischen Militärs in Syrien geäußert. Möglicherweise steht die Tat damit in Zusammenhang. Daher hat der Staatsschutz die weiteren Ermittlungen übernommen.