Hamburg

Schura verurteilt Angriff auf Arztpraxis des Ex-Vorsitzenden

12.10.2019, 13:02 Uhr | dpa

Die Arztpraxis in Hamburg-Altona, in der ein Unbekannter eine gefährliche Flüssigkeit verschüttet und damit mehrere Menschen verletzt hatte, gehört nach Angaben des Rates der islamischen Gemeinschaften dem früheren Schura-Vorsitzenden Mustafa Yoldaş. Ein Sprecher der Hamburger Polizei konnte am Samstag diese Angaben weder bestätigen noch dementieren. Die Polizei hatte nach dem Vorfall am Freitag mitgeteilt, ersten Erkenntnissen zufolge könnte es für die Tat einen politischen Hintergrund geben. Der Staatsschutz habe die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Freitagmittag war ein Mann gegen Mittag mit blauer Jacke und Handschuhen bekleidet in die Praxis in der Großen Bergstraße gekommen. Er soll dort aus einer Flasche Buttersäure ausgeleert haben. Mehrere Menschen Personen erlitten Atemwegsreizungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Mann konnte fliehen.

Die Schura Hamburg verurteilte "den Buttersäureanschlag auf die Praxis unseres langjährigen Vorsitzenden Mustafa Yoldaş aufs Schärfste!". Die Schura wünsche allen Geschädigten eine schnelle Genesung, sagte der Schura-Vorsitzende Fatih Yıldız.

"Wir vernehmen, dass die Hemmschwelle zur Ausübung von Gewalt immer niedriger wird und diese Entwicklung erfüllt uns mit Sorge", sagte Yıldız. Vermummt in eine Praxis einzudringen, Säure zu entleeren und billigend in Kauf zu nehmen, dass Menschen gesundheitlicher sowie psychischer Schaden zugefügt werde, dürfe nicht unbestraft bleiben. Die Schura wünschte ihrem ehemaligen Vorsitzenden, seine Praxis wieder zügig in Betrieb nehmen zu können.