Hamburg

Verletzte bei illegalem Autorennen in Hamburg

13.10.2019, 08:23 Uhr | dpa

Bei einem illegalen Autorennen in Hamburg sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. "Wie der Unfall genau passierte, ist noch unklar", sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Die Rettungskräfte fuhren mit einem großen Aufgebot in die Sievekingsallee im Stadtteil Hamm und kümmerten sich um die Verletzten. Fachleute begutachteten die Spuren am Unfallort.