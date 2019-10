Hamburg

CDU: Wirtschaft stärken und hart Arbeitende unterstützen

In ihrem Programm zur kommenden Bürgerschaftswahl will die Hamburger CDU auf die Themen Wirtschaft und Innere Sicherheit setzen. Spitzenkandidat Marcus Weinberg sprach sich am Montag für eine "Strategie zur digitalen Industrialisierung" aus. Dazu gehörten Künstliche Intelligenz, Quantencomputer, 3D-Druck und Robotik. Im Hafen sollten neue Flächen für Unternehmensansiedlungen ausgewiesen werden. Ferner müsse das Planungsrecht reformiert und das Verbandsklagerecht, mit dem Umweltverbände viele Projekte verzögern oder verhindern, abgeschafft werden.

Die CDU wolle alle Hamburger ansprechen, habe aber eine Zielgruppe besonders im Auge: "Das sind die Menschen, die morgens früh aufstehen, die die Kinder in die Kita oder die Schule bringen, die dann den ganzen Tag hart arbeiten, Steuern zahlen, die fleißig sind und dann noch abends ehrenamtlich im Sportverein eine Jugendmannschaft trainieren", sagte Weinberg. Vor allem diese Hamburger seien vom rot-grünen Senat enttäuscht. Diese Leute zeigten Eigeninitiative und wollten keine Bevormundung.

Der zweite Schwerpunkt der CDU werde die Innere Sicherheit sein. Polizei und Justiz müssten personell gestärkt werden. Weinberg forderte die Wiedereinführung des bezirklichen Ordnungsdienstes. Die CDU wolle Extremismus, Antisemitismus und Rassismus bekämpfen. Eine Aufweichung des Vermummungsverbots, wie es die Grünen fordern, werde es mit den Christdemokraten nicht geben.

Beim Thema Mobilität setzt die CDU auf einen Ausbau des Nahverkehrs. Sie unterstützt den Bau der U5, will aber eine "Stadtbahn light" für den Hamburger Westen prüfen lassen. Bereits der frühere CDU-Senat unter Ole von Beust hatte den Bau einer Stadtbahn verfolgt. Ein wichtiges Anliegen ist der Partei das sogenannte 365-Euro-Ticket, zunächst nur als Jahreskarte für Schüler, Studenten und Senioren.

Weinberg betonte, die CDU sei eine unabhängige Kraft. Er wollte sich nicht auf eine Koalitionsaussage festlegen. CDU-Landeschef Roland Heintze kündigte an, dass das Programm auf einem Landesparteitag Ende Oktober beschlossen werde. Die Bürgerschaft wird am 23. Februar gewählt.