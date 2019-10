Hamburg

Zahl der Einbrüche in Hamburg binnen vier Jahren halbiert

18.10.2019, 08:46 Uhr | dpa

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Hamburg geht weiter zurück. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres zählte die Polizei nach eigenen Angaben rund 130 Taten weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wie Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in der Sendung "Treffpunkt Hamburg" bei NDR 90,3 sagte.

2018 hatte die Polizei mehr als 4600 Einbrüche gezählt. So viele würden es in diesem Jahr nicht werden, meinte Meyer im NDR. "Also wir werden unter 4500 landen, da bin ich zuversichtlich." Damit läge die Zahl, sollte sie sich bestätigen, nur etwa halb so hoch wie noch vor vier Jahren, als die Polizei rund 9000 Fälle zählte.

Laut Meyer ist die Sonderkommission "Castle" mit ihrem Kampf gegen Einbrecherbanden erfolgreich. Daneben werde aber auch die Polizeipräsenz auf Hamburgs Straßen ausgebaut, um Einbrecher abzuschrecken. Zusätzliche 100 Kräfte seien dafür vorgesehen, sagte Meyer.