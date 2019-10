Hamburg

Zum Wochenbeginn Wolken und Regen

21.10.2019, 08:50 Uhr | dpa

Die Woche in Hamburg und Schleswig-Holstein startet mit vielen Wolken und Regen. Montags bleibt es tagsüber dicht bewölkt bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. Am Dienstag wird es dagegen voraussichtlich überwiegend trocken - die dichten Wolken brechen stellenweise auf, so dass die Sonne herauskommt. Die Temperaturen liegen am Dienstag zwischen 14 und 15 Grad Celsius, wie der DWD weiter mitteilte.