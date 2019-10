Hamburg

Dachstuhlbrand in Hamburger Stadtteil Niendorf

22.10.2019, 06:48 Uhr | dpa

Eine defekte Gasheizung hat am Dienstag vermutlich einen Brand in einem Einfamilienhaus im Hamburger Stadtteil Niendorf verursacht. Das Feuer sei in der Nacht im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die 81 Jahre alte Bewohnerin konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Sie erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die umliegenden Häuser vorübergehend evakuiert. Der Dachstuhl des Hauses brannte komplett ab.