Hamburg

Geldbote soll fast 700 000 Euro gestohlen haben

23.10.2019, 01:23 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David Ebener/Archiv (Quelle: dpa)

Fast 700 000 Euro soll ein Hamburger Mitarbeiter einer Geldtransportfirma gestohlen haben. Der 27-Jährige muss sich von heute an vor dem Landgericht Hamburg wegen Diebstahls mit Waffen verantworten. Laut Anklage soll der Geldbote am 3. Mai mit einem Kollegen auf einer Tour zu 42 Kunden im Raum Lübeck gewesen sein, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Während der ahnungslose Kollege am Steuer sitzen blieb, habe der Angeklagte Bargeld von Supermärkten abgeholt. Bei seinen Botengängen soll der 27-Jährige 676 000 Euro beiseite geschafft haben. Den größten Teil der Beute habe er an unbekannte Komplizen übergeben, nur knapp 9000 Euro habe er für sich behalten, heißt es in der Anklage.

Der Diebstahl sei im Zentrallager der Firma sogleich aufgefallen, man habe Anzeige erstattet. Nur drei Stunden später stellte sich der 27-Jährige der Polizei, wie der Gerichtssprecher sagte. Zunächst habe er keine Angaben gemacht. Doch zwei Wochen später erklärte der gebürtige Hamburger, er sei in Panik geraten und habe das in eine Sporttasche gepackte Geld zusammen mit einer Sackkarre weggeworfen.