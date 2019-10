Hamburg

Studie: Südwesten bleibt teures Pflaster

24.10.2019, 11:10 Uhr | dpa

Der Südwesten bleibt ein teures Pflaster: Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Studie stiegen im dritten Quartal dieses Jahres in baden-württembergischen Gemeinden die Preise für Eigentumswohnungen bundesweit am stärksten. Während zudem viele Mieter sonst in Deutschland derzeit eine Atempause haben, stiegen in Baden-Württemberg vielerorts die Mieten - darunter in Bietigheim-Bissingen oder Böblingen, die zum Speckgürtel von Stuttgart zählen, oder in Friedrichshafen am Bodensee. Im Bundesdurchschnitt stagnierten die Neuvertragsmieten dagegen im dritten Quartal, teilte der Immobilienspezialist F+B in Hamburg mit.