Hamburg

Erster Schlagabtausch von Spitzenkandidaten

24.10.2019, 21:11 Uhr | dpa

Beim Unternehmertag der Unternehmensverbände Nord sind am Donnerstag in Hamburg die Spitzenkandidaten Katharina Fegebank (Grüne), Anna von Treuenfels-Frowein (FDP) und Marcus Weinberg (CDU) sowie die SPD-Vorsitzende Melanie Leonhard bei einer Podiumsdiskussion aufeinandergetroffen. Im Mittelpunkt der Diskussion standen Fragen der Wirtschaftsentwicklung, der Mobilität und der Wohnungsbaupolitik.

Vertreter von AfD und Linken waren nicht eingeladen. Ohne die Flügelparteien im Parlament blieben heftige Kontroversen auf dem Podium weitgehend aus, das vom Chefredakteur des "Hamburger Abendblatts", Lars Haider, moderiert wurde. Fegebank setzte gleich zu Beginn die Tonart der Debatte, als sie "Mut zur Veränderung" anmahnte und die Chancen Norddeutschlands und Hamburgs durch die Transformation der Wirtschaft im Zuge des Klimawandels ansprach. Darin stimmten ihr die anderen Teilnehmer mit unterschiedlichen Nuancierungen grundsätzlich zu. Die jüngst veröffentlichte Studie der OECD habe belegt, dass die Metropolregion hinter ihren Möglichkeiten zurückbleibe. Hamburg müsse sich besser mit seinem Umland vernetzen, Innovation vorantreiben und verlässliche Mobilität gewährleisten.

In der Wohnungsbaupolitik lehnten sowohl Fegebank als auch Leonhard den Mietendeckel ab, den ihre Parteien in Berlin mitbeschlossen haben. Vielmehr solle weiter an dem Kurs festgehalten werden, durch intensive Bautätigkeit die Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen. Dazu solle das "Bündnis für das Wohnen" mit der Immobilienwirtschaft und den Mieterverbänden fortgeschrieben werden. Von Treuenfels-Frowein und Weinberg mahnten eine Digitalisierung der Bauämter und schnellere Genehmigungsverfahren an.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Weinberg räumte ein, dass der Koalition in Berlin der gemeinsame Geist abhandengekommen sei. "So macht Regieren keinen Spaß mehr", sagte er. In Hamburg wolle die CDU jedoch gern wieder Verantwortung übernehmen. Auch von Treuenfels-Frowein hofft auf einen Senat mit drei Parteien - "dann sind wir dabei". In Umfragen haben SPD und Grüne bislang eine stabile Mehrheit in Hamburg, wobei noch offen ist, welche der beiden Parteien am Ende mehr Stimmen erhält.