FC St. Pauli gegen Heidenheim ohne Verteidiger Lawrence

25.10.2019, 16:51 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss im Auswärtsspiel am Sonntag beim 1. FC Heidenheim auf Innenverteidiger James Lawrence verzichten. Der 27-Jährige fällt aufgrund einer Kniereizung aus. Auch Henk Veerman und Philipp Ziereis werden nicht bei den Profis zum Einsatz kommen. Stattdessen sollen die beiden Langzeitverletzten weiter in der 2. Mannschaft auflaufen und dadurch Spielpraxis sammeln.

Die Hamburger mussten am vergangenen Wochenende gegen den SV Darmstadt 98 eine Niederlage hinnehmen, nachdem sie zuvor sechs Spiele ungeschlagen waren. Ähnlich der 1. FC Heidenheim: Er hat nur eines der letzten sechs Spiele verloren. "Heidenheim hat eine sehr stabile Mannschaft mit hoher Kontinuität. Sie haben sich schon seit einigen Jahren oben etabliert. Wir müssen sie gerade zu Hause mit ihren torgefährlichen Spielern sehr ernst nehmen. Sie werden uns alles abverlangen", sagte St.-Pauli-Trainer Jos Luhukay am Freitag. Der Coach forderte Stabilität in der Defensive und "die letzte Schärfe" im Angriff.

Der FC St. Pauli hat drei Pflichtspiele innerhalb einer Woche zu bestreiten. Bereits am Mittwoch folgt das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, drei Tage darauf das Liga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC. "Die nächsten sieben Tage werden von hoher Intensität geprägt sein", sagte Luhukay.