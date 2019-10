Hamburg

Zeitumstellung stellt Hochbahn vor Personalherausforderung

26.10.2019, 08:31 Uhr | dpa

Wegen der Zeitumstellung teilt die Hamburger Hochbahn zusätzliche Fahrer für U-Bahnen und Busse ein. Wenn es in der Nacht von Samstag auf Sonntag wieder so weit ist und die Sommer- auf Winterzeit umgestellt wird, muss die Hochbahn personell genau planen. Da es am Sonntag die Stunde zwischen 02.00 und 03.00 Uhr doppelt gibt, beginnen die Fahrer ihre Schicht eine Stunde später, um eine Stunde länger zu arbeiten. Dafür brauche man zusätzliches Personal, das die Stunde kompensiere.

Für die Fahrgäste ändere sich nichts - außer, dass sie Zeuge einer Zeitreise werden könnten. Wer beispielsweise um 02.47 Uhr mit der U-Bahn aus Norderstedt-Mitte abfährt, komme um 02.42 Uhr in Wandsbek an, schreibt die Hochbahn auf ihrem Blog.

Im vergangenen Jahr hatten bei einer Umfrage 84 Prozent der Teilnehmer für eine Abschaffung der Zeitumstellung gestimmt. Im Anschluss hatte die EU-Kommission dementsprechende Pläne präsentiert. Die zur Umsetzung nötige Mehrheit der EU-Staaten ist bisher allerdings nicht in Sicht.