Hamburg

Starpianist Lang Lang gibt Konzert in der Elbphilharmonie

26.10.2019, 08:31 Uhr | dpa

Der chinesische Starpianist Lang Lang tritt am Samstag (20.00 Uhr) erstmals in der Hamburger Elbphilharmonie auf. Der 37-Jährige wird nach Angaben der Veranstalter zusammen mit dem Pittsburgh Symphony Orchestra im Großen Saal spielen. Auf dem Programm stehen Mozarts Konzert für Klavier und Orchester c-Moll sowie die Sinfonie Nr. 5 d-Moll von Dmitri Schostakowitsch. Zu Beginn will das Orchester die Auftragskomposition "Resurrexit" des Komponisten und Elektro-DJs Mason Bates zu Gehör bringen. Dirigiert wird das Konzert von Manfred Honeck.

Lang Lang werde nicht an einem klassischen Steinway-Konzertflügel spielen, sondern an einem Lang Lang Black Diamond, teilte eine Sprecherin des deutsch-amerikanischen Klavierbauers mit. An der limitierten Edition dieser Instrumente habe er selbst mitgewirkt. Lang Lang hatte schon wenige Monate nach Eröffnung des Konzerthauses im Frühjahr 2017 in Hamburg auftreten sollen, war damals aber krank geworden.