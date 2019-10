Hamburg

Stuttgarter Debakel im Zweitliga-Topspiel beim Hamburger SV

26.10.2019, 15:11 Uhr | dpa

Der VfB Stuttgart hat ein 2:6 (1:3)-Debakel im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV erlebt und ist nach der dritten Niederlage in Serie auf Rang drei abgerutscht. Der Bundesliga-Absteiger weist nach der ersten Auswärtsniederlage der Saison mit weiter 20 Punkten nun vier Zähler Rückstand auf Spitzenreiter HSV auf.

Vor 57 000 Zuschauern im erstmals in dieser Saison ausverkauften Volksparkstadion sorgten Sonny Kittel (14. Minute/Foulelfmeter, 36.), Bakery Jatta (24.), Gonzalo Castro (56./Eigentor), Martin Harnik (76.) und Adrian Fein (90.+1) für den fünften HSV-Heimsieg in Serie. Die Tore von Nicolas Gonzalez (33.) und Silas Wamangituka (63.) reichten für den VfB bei weitem nicht aus, um die dritte Pleite nacheinander zu verhindern.

Drei Tage vor dem Pokalspiel an gleicher Stelle zwischen beiden Teams zeigte der HSV in der ersten Halbzeit, warum er die beste Heim-Mannschaft der Liga ist. Aus vier Top-Chancen machten der starke Kittel & Co. dank gnadenloser Effizienz drei Tore. Beim VfB erwies sich der für den gesperrten Abwehrchef Holger Badstuber aufgebotene Maxime Awoudja als Schwachpunkt: Er verursachte den Elfmeter und verlor vor dem 0:2 den Ball. Gonzalez' Tor hielt die offensiv starken Gäste aber im Spiel.

Nach dem Wechsel setzte der VfB voll auf Angriff. Nach dem Eigentor schien die Partie gelaufen. Stuttgart schlug noch einmal zurück, doch Philipp Försters vermeintliches 3:4 wurde wegen vorherigen Handspiels von Gonzalez nach Videobeweis zurecht nicht anerkannt. Mit dem 5:2 machte der ehemalige Stuttgarter Harnik in diesem völlig verrückten Spiel dann alles klar für den HSV.