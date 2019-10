Messerangriff am Hamburger Landgericht

Am Dienstagmorgen hat ein Mann vor dem Hamburger Landgericht einen anderen mit einem Messer schwer verletzt. Der Täter konnte fliehen.

Am Dienstag kam es im Eingangsbereich des Landgerichts in Hamburg-Neustadt offenbar zu einer Messerattacke.



+++AKTUELL+++



Nach aktuellen Stand ist ein schwer verletzter Mann in das Strafjustizgebäude am #Sievekingplatz gegangen. Er wurde in ein Krankenhaus gebacht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat & die Fahndung nach dem Täter laufen.