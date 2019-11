Hamburg

Ausbildung in Hamburg: Bewerber in starker Position

05.11.2019, 14:35 Uhr | dpa

Auf dem Hamburger Ausbildungsmarkt gibt es nach wie vor mehr offene Stellen als Bewerber. "Das Ausbildungsengagement der Hamburger Unternehmen ist ungebrochen", sagte Kai Elmendorf, Vizepräses der Handelskammer, am Dienstag bei der Vorlage der Ausbildungsbilanz für 2019. "Allerdings macht es die Bewerbungslage schwierig, alle freien Lehrstellen tatsächlich zu besetzen." So ging bei der Handelskammer die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge um 1,2 Prozent auf 8791 zurück. "Wir müssen die Attraktivität der dualen Ausbildung noch sichtbarer machen und sie weiter stärken", sagte Elmendorf.

Zunehmend Zuspruch finden dagegen handwerkliche Ausbildungsgänge. Bis Ende Oktober wurden bei der Handwerkskammer mehr als 2700 Ausbildungsverträge registriert, das sind 7,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. "Die Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass unser intensives Engagement auf dem Ausbildungsmarkt Früchte trägt", sagte Hjalmar Stemmann, Präsident der Handwerkskammer Hamburg.

Insgesamt sind ein rundes Dutzend Kammern an der dualen Ausbildung in Hamburg beteiligt. Zählt man alle zusammen, so hat sich die Zahl der dualen Ausbildungen gegenüber dem Vorjahr mit etwas mehr als 14 100 Verträgen kaum verändert. Dazu kommen mehr als 5000 Auszubildende in schulischen Ausbildungsgängen, zum Beispiel für Erzieher und Gesundheitsberufe wie Pfleger. Auf der Suche nach einer Lehrstelle sind knapp 1100 junge Menschen.