Hamburg

Zwei wichtige U-Bahn-Linien nach Kabelbrand unterbrochen

05.11.2019, 16:35 Uhr | dpa

Der Verkehr auf den Hamburger U-Bahnlinien U1 und U3 wurde am Dienstagnachmittag nach einem Kabelbrand an der Haltestelle Kellinghusenstraße unterbrochen. Nach Angaben der Hamburger Hochbahn verkehren zwischen den Haltestellen Schlump und Barmbek auf der U3 keine Züge. Für die U1 wurde der Verkehr zwischen Ohlsdorf und Stephansplatz eingestellt. Feuerwehrleute sind vor Ort im Einsatz. Die Hochbahn hat einen Ersatzverkehr eingerichtet. Beide U-Bahn-Strecken gehören zu den meistgenutzten Nahverkehrslinien in Hamburg.