300 Einsatzkräfte beteiligt

Größter Polizeieinsatz des Jahres gegen Einbrecher in Hamburg

06.11.2019, 11:22 Uhr | dpa , t-online.de

Die Polizei ist mit 300 Einsatzkräften gegen mutmaßliche Einbrecherbanden in Hamburg vorgegangen. Sie durchsuchten Gaststätten in vier Stadtteilen – und wurden fündig.

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Dienstagabend mehrere Restaurants in Hamburg durchsucht. Rund 300 Einsatzkräfte durchsuchten dabei Gaststätten in vier Stadtteilen, darunter in Billstedt, Altona, Wandsbek und Harburg.

Wie ein Sprecher am Abend bestätigte, sollte mit der Aktion gegen mutmaßliche Einbrecher-Banden vorgegangen werden. Anlass waren die leicht steigenden Einbruchszahlen mit Beginn der dunklen Jahreszeit, berichtet der NDR.

Hamburger Polizei überprüfte 90 Personalien

Die Lokale stünden im Verdacht, Rückzugsorte für Einbrecher zu sein, hieß es. Wie der NDR berichtet, waren auch Mitarbeiter der Ausländerbehörde und der Soko "Castle" an dem Einsatz beteiligt. Speziell geschulte Experten untersuchten, ob es bei den Ausweispapieren um Fälschungen handelte.







Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 90 Personalien. Drei Haftbefehle wurden am Abend erlassen. Es war die bislang größte Aktion dieser Art gegen Einbrecher in diesem Jahr.