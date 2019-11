Hamburg

Lindner redet jetzt vor und nicht in der Uni Hamburg

06.11.2019, 16:13 Uhr | dpa

Trotz einer Ablehnung durch die Universität Hamburg will der FDP-Vorsitzende Christian Lindner dort mit Studierenden diskutieren - allerdings nicht in der Uni, sondern davor. Er werde am Montag kommender Woche (11.) auf Einladung der Liberalen Hochschulgruppe direkt vor der Uni auf öffentlichem Grund auftreten, teilte die FDP am Mittwoch in Berlin mit. Der Titel seines Vortrags werde "Freie Rede. Gedanken zu Meinungsfreiheit und Debattenklima" lauten. Die Hamburger Versammlungsbehörde habe die Veranstaltung genehmigt.

"Ich lasse mich nicht daran hindern, mit Studierenden zu diskutieren - auch von einer grünen Wissenschaftssenatorin nicht", sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur. "Wir brauchen mehr Debatten, nicht weniger. Wenn die Liberale Hochschulgruppe jetzt zur Diskussion über Meinungsfreiheit auf dem Vorplatz der Uni einlädt, stelle ich mich der Debatte gerne."

Lindner wollte am selben Tag ursprünglich in der Universität reden. Dies hatte ihm die Unileitung aber verboten. Lindner beschwerte sich daraufhin schriftlich bei Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Die Universitätsleitung blieb jedoch bei ihrer Position. Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen. Er wurde als Beispiel für die Verschlechterung der Debattenkultur in Deutschland gewertet.