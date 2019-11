Hamburg

Deutsche und Dänen läuten gemeinsames Freundschaftsjahr ein

08.11.2019, 01:30 Uhr | dpa

Deutschland und Dänemark geben am heutigen Freitag den offiziellen Startschuss zum gemeinsamen kulturellen Freundschaftsjahr 2020. Nach der Einweihung einer großen Deutschland-Ausstellung durch Königin Margrethe II. im dänischen Nationalmuseum wollen Bundesaußenminister Heiko Maas und zwei dänische Minister das Kulturjahr auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen für eröffnet erklären. In den nächsten Monaten sind in beiden Ländern zahlreiche kulturelle Veranstaltungen geplant, darunter Ausstellungen, Konzerte und gemeinsame Kunstprojekte. Dabei steht neben dem kulturellen Austausch auch der weitere Ausbau der ohnehin guten Beziehungen zwischen den beiden Nachbarn im Vordergrund.