Hamburg

St. Pauli will gegen VfL Bochum seine Sieglos-Serie beenden

08.11.2019, 02:31 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nach vier sieglosen Ligaspielen hintereinander will Fußball-Zweitligist FC St. Pauli am heutigen Freitagabend gegen den VfL Bochum wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen. Trainer Jos Luhukay verlangt von seiner Mannschaft dafür mehr Effektivität. In den vergangenen vier Spielen schossen die Hamburger insgesamt nur drei Tore.

St. Pauli geht als Tabellen-Neunter in den 13. Spieltag, hat aber nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz zur 3. Liga. Dieser wird vom VfL Bochum belegt, der am Montag den Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg mit 3:1 bezwungen hat. Luhukay bezeichnet Bochum als eine qualitativ starke Mannschaft, die im oberen Bereich der Tabelle mitspielen könne.