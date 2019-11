Hamburg

Prozess gegen ehem. KZ-Wachmann: Zeuge aus USA soll aussagen

12.11.2019

Im Hamburger Prozess gegen einen ehemaligen Wachmann im KZ Stutthof will das Gericht heute einen Nebenkläger aus dem US-Staat Florida hören. Der 76-jährige Peter Loth wurde nach Angaben seines Anwalts 1943 in dem Konzentrationslager bei Danzig geboren. Das habe eine Kausalkette in seinem Leben in Gang gesetzt, über die sein Mandant dem Gericht als Zeuge berichten wolle, sagte Rechtsanwalt Salvatore Barba. Loth habe seine Erfahrungen auch in einem Buch verarbeitet.

Angeklagt ist ein ehemaliger Wachmann im KZ Stutthof. Dem heute 93-Jährigen wird Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen vorgeworfen. Als SS-Wachmann soll er zwischen dem 9. August 1944 und dem 26. April 1945 "die heimtückische und grausame Tötung insbesondere jüdischer Häftlinge unterstützt" haben. Zu seinen Aufgaben habe es gehört, die Flucht, Revolte und Befreiung von Häftlingen zu verhindern, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

An den beiden vergangenen Verhandlungstagen Ende Oktober hatte ein polnischer Überlebender dem Gericht über die Zustände im Lager berichtet. Der 93-jährige Marek Dunin-Wasowicz hatte seine Erfahrungen als Gefangener teilweise sehr konkret schildern können. Er war zu der Zeit Häftling gewesen, als der Angeklagte seinen Wachdienst leistete.