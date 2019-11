Hamburg

Umfrage sieht drei Monate vor Hamburg-Wahl Grüne vor SPD

13.11.2019, 09:05 Uhr | dpa

Gut drei Monate vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg am 23. Februar 2020 deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden aktuellen Koalitionspartner SPD und Grüne an. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung (Mittwoch) liegen die Grünen mit Bürgerschaftskandidatin Katharina Fegebank mit 26 Prozent einen Prozentpunkt vor der SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher. Damit würden die Grünen ihr Wahlergebnis von 2015, als sie auf 12,3 Prozent gekommen waren, mehr als verdoppeln. Die SPD würde etwa 20 Prozentpunkte verlieren.

Nach der Umfrage kommt die CDU auf 17 Prozent, die Linke auf 12 Prozent der Stimmen. Auf FDP und AFD entfielen jeweils acht Prozent.