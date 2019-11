Hamburg

Ausschuss zu Lucke: "Keine Parteipolitik" an Uni

13.11.2019, 18:33 Uhr | dpa

Der Wissenschaftsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft hat sich mit den Tumulten rund um die Makroökonomik-Vorlesung des AfD-Mitbegründers Bernd Lucke an der Universität Hamburg befasst. "Universitäten sind kein politikfreier Raum. Aber sie müssen frei von Parteipolitik sein", sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Mittwoch. Aufgabe der Hochschulen sei, Forschung und Lehre sicherzustellen. Niederschreien und Gewalt in Uni-Veranstaltungen seien auf das Schärfste zu verurteilen.

Konkret ging es dem Ausschuss um die "Gewährleistung der Durchführung von Forschung und Lehre". Der Präsident der Universität Hamburg, Dieter Lenzen machte deutlich, dass vor Luckes Antritt im Oktober im Vorfeld nichts unterlassen worden sei, um diesem seine Vorlesungen zu ermöglichen. "Das ist ein Irrsinns-Aufwand gewesen." Lenzen berichtete von Gesprächen mit der Polizei und Sitzungen des Krisenstabes. Es habe im Vorfeld aber keine Hinweise auf "Vorkommnisse in diesem Ausmaße" gegeben. Auch von der Studentenvertretung Asta habe er sich versichern lassen, dass eine geplante Demonstration vor dem Gebäude stattfinden sollte. Karim Kuropka vom Asta Hamburg bestätigte dies und distanzierte sich erneut von den Tumulten. Dazu habe der Asta nicht aufgerufen, bekräftigte Kuropka.

Lucke war in diesem Semester an seinen Lehrstuhl für Volkswirtschaft zurückgekehrt, nachdem er nicht erneut in das Europäische Parlament eingezogen war. Die Störungen seiner beiden ersten Vorlesungen im Oktober hatten eine bundesweite Debatte über Meinungsfreiheit in Deutschland ausgelöst. Die beiden folgenden Vorlesungen konnte er unter Polizeischutz abhalten. Lucke ist ordentlicher Professor und Beamter des Landes. Aus der AfD, die er 2013 mitgegründet hatte, war der Ökonom im Juli 2015 ausgetreten.