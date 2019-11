Hamburg

Mann betrieb mutmaßlich "Kokaintaxi" in Hamburg-Bergedorf

14.11.2019, 16:01 Uhr | dpa

Ein 50-Jähriger steht im Verdacht, in Hamburg-Bergedorf einen Kokain-Lieferservice betrieben zu haben. Der Mann habe mutmaßlich täglich mehrere Menschen mit Kokain versorgt, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Käufer haben den Mann demnach anrufen können und er habe dann mit seinem "Kokaintaxi" die gewünschte Menge an Drogen vorbeigebracht. Nach eigenen Angaben durchsuchte die Polizei am Mittwoch sowohl das Auto als auch seine Wohnung und stellte mehr als 25 Gramm Kokain sowie mögliche Verkaufsutensilien sicher.