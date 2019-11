Hamburg

Sängerin Fernanda Brandao will Glamour sinnvoll nutzen

15.11.2019, 05:10 Uhr | dpa

Die Sängerin Fernanda Brandao (36) möchte ihre Bekanntheit dazu nutzen, um auf humanitäre Themen aufmerksam zu machen. "Der Glamour macht Spaß, aber ich finde, es macht noch mehr Spaß, wenn man diese Kommunikationsmöglichkeit für sinnvolle Dinge nutzt", sagte sie am Rande einer Blogger-Veranstaltung am Donnerstag in Hamburg. So setze sie sich etwa für indigene Völker im Amazonas ein. Im Oktober hatte Brandao ein Buch über eine Reise zu indigenen Völkern im Amazonas-Regenwald veröffentlicht, bei dem es auch um ihre eigene Herkunft ging. Brandao ist gebürtige Brasilianerin. Sie wurde auch als Jury-Mitglied von "Deutschland sucht den Superstar" bekannt.