Hamburg

Polizei fasst mutmaßliche Räuber: Überfall auf Tabakladen

17.11.2019, 12:40 Uhr | dpa

Ein Mann wird in Handschellen abgeführt. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Tabakwarengeschäft in Hamburg-Bahrenfeld hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Männer im Alter von 20 und 23 Jahren stehen im Verdacht, am Samstagmorgen mit einem Klappmesser und einem schlagstockähnlichen Gegenstand die 51 Jahre alte Betreiberin des Geschäfts zur Herausgabe von Bargeld gezwungen zu haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die maskierten Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit ihrer Beute zu Fuß.

Da einer der Täter jedoch bereits beim Verlassen des Geschäfts seine Maske abgenommen hatte, konnte das Opfer eine detaillierte Personenbeschreibung des Mannes geben. Mithilfe dieser Beschreibung gelang es den Beamten, die beiden mutmaßlichen Räuber - beides Deutsche - wenig später an einer nahe gelegenen Hilfseinrichtung für Drogenabhängige festzunehmen. Dabei stellten sie unter anderem ein Klappmesser und Bargeld sicher.