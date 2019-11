Hamburg

Männer verbrühen sich bei Arbeitsunfall in den Hefewerken

18.11.2019, 13:56 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall in den Hefewerken im Hamburger Stadtteil Wandsbek sind zwei Männer leicht verletzt worden. Das Duo habe sich beim Ausbau eines Rückschlagventiles in einer Anlage des Werkes verbrüht, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg. Beim Wechseln des Ventils am Sonntagabend war demzufolge plötzlich heißes Wasser ausgetreten. Dabei wurden die 30 und 35 Jahre alten Männer verletzt. Sie wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Bis zur Klärung der Unfallursache sollte die Anlage des Werkes zunächst stillstehen.