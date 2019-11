Hamburg

Gewerkschaftsbund fordert "Hamburg-Aufschlag" für Altersarme

21.11.2019, 15:07 Uhr | dpa

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Hamburg hat mehr Geld für Menschen in Altersarmut gefordert. "Immer mehr Ältere müssen mit Grundsicherung über die Runden kommen und können sich unsere Stadt nicht mehr leisten", sagte Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger am Donnerstag. Es brauche einen "Hamburg-Aufschlag" für ältere Menschen, die von der Grundsicherung leben und besonders unter den hohen Lebenshaltungskosten in der Hansestadt leiden. Eine ähnliche Regelung gebe es bereits in München.

Der DGB fordert außerdem mehr bezahlbaren und altersgerechten Wohnraum, günstigere Seniorentickets für den Nahverkehr und eine bessere Ausstattung von Senioreneinrichtungen. Eine seniorengerechte Stadt zeichne sich dadurch aus, dass eine umfassende Teilhabe von älteren Menschen am gesellschaftlichen, sozialen, politischen und kulturellen Leben gewährleistet ist, sagte Karger.