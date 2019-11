Hamburg

UHC-Männer und Alster-Frauen siegen bei Hockey-Turnier

24.11.2019, 16:20 Uhr | dpa

Die Hockey-Männer des Uhlenhorster HC haben das Hallen-Turnier um den Meßmer Cup in Hamburg gewonnen. Am Sonntag setzte sich das Team von Trainer Benedikt Schmidt-Busse im Finale gegen den deutschen Meister Club an der Alster mit 9:8 (7:7) nach Penaltyschießen durch. "Ich bin sehr zufrieden mit dem ganzen Wochenende. Es war eine deutliche Steigerung zu erkennen, viel mehr Intensität und Laufbereitschaft sowie Leidenschaft", lobte Schmidt-Busse seine Spieler eine Woche vor Beginn der Hallensaison.

Bei den Frauen setzte sich Gastgeber Club an der Alster im Endspiel gegen den Harvestehuder THC mit 9:5 durch. Dabei musste Trainer Jens George gleich auf neun Nationalspielerinnen verzichten, die am Sonntagabend im Rahmen der Olympiavorbereitung der Nationalmannschaft für knapp zwei Wochen nach Argentinien geflogen sind. "Ich bin sehr zufrieden mit der Performance", sagte der Coach.